Три школы, два детсада и два десятка жилых домов остались без тепла из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге

04.05.18 09:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) ликвидируют коммунальную аварию на улице Фрунзе в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"В зоне ограничения 22 жилых дома, 2 детских сада и 3 школы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, повреждение трубопровода диаметром 500 мм было обнаружено в ночь на пятницу.

Коммунальную аварию устраняют три ремонтные бригады из 17 человек и шесть единиц специализированной техники ЕТК. В данный момент ведутся земляные работы, когда они завершатся, будет определен срок окончания ремонта магистрали. На месте аварии работает оперативная группа МЧС.

Администрация Ленинского района и управляющая компания получили соответствующие уведомления.

"Когда докопаемся, будет понятно, нужно ставить заплату или менять участок магистрали, пока земляные работы еще не закончены", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель пресс-службы ЕТК.

Он добавил, что аварию планируются ликвидировать до конца дня.

В пятницу в Екатеринбурге около 9 градусов тепла.