Фигуранты дела о хищении при строительстве космодрома "Восточный" приговорены к тюремным срокам от 6,5 до 7,5 лет

04.05.18 09:52

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

4 мая. Interfax-Russia.ru - Начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев, гендиректор ЗАО "Стройконструкция" Николай Шкадин и Владимир Денискин признаны виновными по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Приговором суда Денискину, как организатору преступления, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, Ярцеву - в виде 7 лет лишения свободы, а Шкадин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания каждым в колонии общего режима", - сказала С.Петренко.

Она отметила, что собранные Главным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. "В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате)", - сообщила С.Петренко.

По ее словам, следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах А.Ярцев и А.Рязанов совместно с Н.Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным "растратили в пользу принадлежащего Рязанову и Денискину ООО "Стройконструкция С" вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 250 млн рублей путем закупки у ООО "Стройконструкция С" по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный".

"Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя", - отметила С.Петренко.

Ранее приговорами суда также были признаны виновными в пособничестве растрате и осуждены к реальным срокам наказания А.Рязанов и И.Новиков.