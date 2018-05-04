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04.05.18 10:00

Глава Тувы сообщил об обнаружении тела погибшего в шахте горняка

© РИА Новости. Михаил Климентьев
4 мая. Interfax-Russia.ru - Горняк, погибший под завалами шахты в Туве, был вахтовиком из Кемеровской области, сообщил на своей официальной странице в одной из соцсетей глава региона Шолбан Кара-оол.

"Обнаружили тело горняка Пикулева Андрея Александровича. Он работал вахтовиком, приезжал из своего города Белово Кемеровской области. Работал начальником участка, руководил именно бригадой проходчиков, той самой, что выдавала нам рекорды по проходке в шахте. Мы их хвалили, гордились трудягами и первопроходцами", - написал Ш.Кара-оол.

Также он отметил, что горняк погиб после того, как спас своих подчиненных.

"Он погиб, как истинный командир: сначала подчиненных спасай, потом сам. Так и поступил. Ценой своей жизни", - отметил Ш.Кара-оол.

По данным главного управления МЧС РФ по региону, работы по разбору завалов в шахте продолжаются. Укреплено и очищено 15 метров шахты. Всего извлечено 137 кубометров горной породы. На месте работают 59 человек и 12 единиц техники.

Как ранее сообщалось, обрушение на шахте угледобывающей компании "Межегейуголь" на глубине 140 метров от поверхности произошло в понедельник в 07:07 мск после сбоя в работе горного комбайна. В тот момент на горном участке находилось 12 человек, 11 из которых были эвакуированы. Пропавший - начальник горного участка, который в момент обрушения осматривал комбайн.

По факту обрушения следственными органами СКР начата доследственная проверка по признакам ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

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