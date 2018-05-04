Четырех рыбаков, провалившихся под лед, спасли в Красноярском крае

04.05.18 10:08

© РИА Новости. Константин Чалабов

4 мая. Interfax-Russia.ru - Четверо рыбаков провалились под лед на озере Большом в Шарыповском районе Красноярского края, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

Первым на отдельный пост пожарной части N411 села Парная поступило сообщение о том, что на озере Большое в районе урочища Черный лес два рыбака провалились под лед и не могут выбраться. Их спасли пожарный и его добровольные помощники, проложив по хрупкому льду что-то вроде тротуара из досок. Рыбаков доставили в здание отдельного поста ПЧ-411, где напоили чаем и обеспечили сухой одеждой.

Несколькими часами позже в подразделение поступило сообщение, что на том же озере Большом, недалеко от села Большое Озеро, провалились под лед еще двое любителей рыбной ловли, мужчина и женщина.

Пожарный караул, выехав на место происшествия, обнаружил рыбаков примерно в 70 метрах от берега.

"Для их спасения было принято решение использовать имеющиеся в пожарной машине трехколенную лестницу и лестницу-штурмовку - как трап для перемещения по льду. Мужчину и женщину благополучно вытащили из воды на берег, где их ожидал автомобиль скорой помощи", - сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

И в том, и в другом случае пожарным пришлось спасать пенсионеров из Кемеровской области.