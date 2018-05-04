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04.05.18 10:13

Сильный ветер нарушил электроснабжение в пяти районах Иркутской области

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
4 мая. Interfax-Russia.ru - 26 аварийных отключений произошло за последние трое суток на воздушных электросетях в центральных и южных районах Иркутской области из-за усиления ветра, скорость которого при порывах превышала 20 м/с, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства со ссылкой на генерального директора ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Александра Анфиногенова.

"Всего было зарегистрировано 57 отключений, из которых 31 было произведено вручную с целью профилактики пожаров: подобные отключения происходят по договоренности с местными администрациями при усилении ветра более 15 м/с. Остальные отключения связаны с падением деревьев на линии электропередач, разрушением опор и отключениями на линиях и подстанциях сторонних сетевых организаций", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, перебои с подачей электроэнергии фиксировались в Зиминском, Черемховском, Жигаловском, Ольхонском, Усольском, Эхирит-Булагатском, Осинском и ряде других районов региона.

В настоящее время отключенными остаются три ВЛ-0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение поселков Бугульдейка (Ольхонский район), Забитуй и Александровск (Аларский район), а также пять высоковольтных линий в Усольском, Иркутском, Зиминском районах, где число обесточенных населенных пунктов не называется.

Аварийные бригады филиалов "Облкоммунэнерго" ведут восстановительные работы, сроки окончания которых пока неизвестны.

В пресс-службе ОАО"Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК) агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что на принадлежащих ей электросетях аварийных отключений не зарегистрировано.

Как ранее сообщалось, ИЭСК (контролирующий акционер En+ Group) и ОГУЭП "Облкоммунэнерго" (в собственности регионального правительства) обеспечивают эксплуатацию всех электросетей в Иркутской области.

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