Более 35 тыс. литров контрафактного алкоголя изъято в Саратовской области

04.05.18 10:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция задержала троих участников организованной группы, подозреваемых в хранении и реализации контрафактного алкоголя в ряде городов Саратовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД региона в пятницу.

"Масштабные оперативные мероприятия проводились при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Саратове, Марксе и Красном Куте",- говорится в сообщении.

В Марксе из жилых и складских помещений оперативники изъяли более 30 тыс. литров алкоголя с признаками контрафактности. При проверке складов в Красном Куте полиция обнаружила более 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для розлива сырья, этикетки различных видов и пустую тару, а в Саратове в трех гаражных боксах - более 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Всего было изъято 36 тыс. литров контрафактного алкоголя, отмечается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации в крупном размере).