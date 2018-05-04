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04.05.18 10:46
Еще одна семья жертв авиакатастрофы Ан-148 заключила мировое соглашение с авиакомпанией
"В суд с исковым заявлением к акционерному обществу "Саратовские авиалинии", акционерному обществу "Альфа-Страхование" обратились родственники погибших при крушении самолета АН-148, выполняющего рейс по маршруту "Москва-Орск", - сообщил собеседник агентства.
Истцы настаивали на возмещении материального и морального вреда, а также ежемесячной компенсации по случаю потери кормильца.
"Сегодня суд утвердил мировое соглашение между сторонами", - сказал представитель суда.
В апреле два аналогичных мировых соглашения были утверждены Советским районным судом Орска.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля через семь минут после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли.
Ответственность "Саратовских авиалиний" перед пассажирами была застрахована по договору обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами "АльфаСтрахование".
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