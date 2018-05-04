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04.05.18 10:57
Двукратный рост погрузки рыбы отмечают РЖД в Калининградской области
Наибольшие показатели роста были зафиксированы по погрузке машин и оборудования - 1 тыс. тонн (рост на 111,6%) и рыбы 120 тонн (рост на 100%).
Погрузка автомобилей выросла на 24,1% - до 25,8 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - на 4,6%, до 27 тыс. тонн, грузов в контейнерах - на 61%, до 24,6 тыс. тонн, торфа - на 2,2%, до 617 тонн, зерна - на 55,4%, до 144 тонн, метизов - на 61%, до 4,1 тыс. тонн.
В целом за январь-апрель 2018 года объем погрузки составил почти 900 тыс. тонн, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Эксплуатационная длина Калининградской железной дороги составляет около 963 км. Перевозки в Европу осуществляются через сопредельную Польшу.
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