Двукратный рост погрузки рыбы отмечают РЖД в Калининградской области

04.05.18 10:57

© РИА Новости. Роготнев

4 мая. Interfax-Russia.ru - Погрузка на Калининградской железной дороге (филиал ОАО "РЖД") в апреле 2018 года выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 232 тыс. тонн, сообщает пресс-служба филиала.

Наибольшие показатели роста были зафиксированы по погрузке машин и оборудования - 1 тыс. тонн (рост на 111,6%) и рыбы 120 тонн (рост на 100%).

Погрузка автомобилей выросла на 24,1% - до 25,8 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - на 4,6%, до 27 тыс. тонн, грузов в контейнерах - на 61%, до 24,6 тыс. тонн, торфа - на 2,2%, до 617 тонн, зерна - на 55,4%, до 144 тонн, метизов - на 61%, до 4,1 тыс. тонн.

В целом за январь-апрель 2018 года объем погрузки составил почти 900 тыс. тонн, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Эксплуатационная длина Калининградской железной дороги составляет около 963 км. Перевозки в Европу осуществляются через сопредельную Польшу.