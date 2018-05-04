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04.05.18 11:09
Доктор Рошаль удостоен московской премии "Легенды века"
"Л.Рошалю премия присуждена за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность", - сказал собеседник агентства.
Л.Рошаль - советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Он президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2015 года. Л.Рошаль помогал детям, пострадавшим во время революций в Румынии, военных действий в Ираке (1991), Югославии, Чечне, а также во время землетрясений в Японии, Египте, Афганистане (1998), Турции (1999) и Индии (2001).
Он также вел переговоры с террористами при захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и школы №1 в Беслане в 2004 году.
27 апреля Л.Рошалю исполнилось 85 лет.
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