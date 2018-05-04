Доктор Рошаль удостоен московской премии "Легенды века"

04.05.18 11:09

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

4 мая. Interfax-Russia.ru - Указом мэра Москвы Сергея Собянина известный врач, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль удостоен городской премии "Легенды века", сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации в пятницу.

"Л.Рошалю премия присуждена за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность", - сказал собеседник агентства.

Л.Рошаль - советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Он президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2015 года. Л.Рошаль помогал детям, пострадавшим во время революций в Румынии, военных действий в Ираке (1991), Югославии, Чечне, а также во время землетрясений в Японии, Египте, Афганистане (1998), Турции (1999) и Индии (2001).

Он также вел переговоры с террористами при захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и школы №1 в Беслане в 2004 году.

27 апреля Л.Рошалю исполнилось 85 лет.