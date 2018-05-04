|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.05.18 11:27
Строительство "желтой" линии метро до "Внуково" начнется не позднее 2019 года
"Окончательная трассировка линии еще не утверждена, но начало строительства планируется не позднее 2019 года", - отметил А.Бочкарев.
При этом, по его словам, окончание работ намечено на 2021 год.
А.Бочкарев напомнил, что новый участок Калининско-Солнцевской линии метро планируется построить от станции "Рассказовка".
Новый радиус пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральная. На участке около 5,5 км планируется разместить две станции. В зоне нового участка находятся поселения Внуковское, Марушкинское, Филимонковское "новой" Москвы.
Конечная станция, возможно, будет наземной. Это необходимо для того, чтобы интегрировать станцию с существующей инфраструктурой аэропорта.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что будущая станция метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии может быть построена в 600-800 метрах от аэропорта.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket