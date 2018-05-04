Строительство "желтой" линии метро до "Внуково" начнется не позднее 2019 года

04.05.18 11:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство участка "желтой" линии метро до станции "Внуково" начнется не позднее 2019 года, заявил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в пятницу.

"Окончательная трассировка линии еще не утверждена, но начало строительства планируется не позднее 2019 года", - отметил А.Бочкарев.

При этом, по его словам, окончание работ намечено на 2021 год.

А.Бочкарев напомнил, что новый участок Калининско-Солнцевской линии метро планируется построить от станции "Рассказовка".

Новый радиус пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральная. На участке около 5,5 км планируется разместить две станции. В зоне нового участка находятся поселения Внуковское, Марушкинское, Филимонковское "новой" Москвы.

Конечная станция, возможно, будет наземной. Это необходимо для того, чтобы интегрировать станцию с существующей инфраструктурой аэропорта.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что будущая станция метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии может быть построена в 600-800 метрах от аэропорта.