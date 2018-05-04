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04.05.18 11:39

Репетиция воздушной части парада Победы на Красной площади прошла в Москве

© РИА Новости. Александр Вильф
4 мая. Interfax-Russia.ru - Над центром Москвы впервые пролетели российские истребители пятого поколения Су-57 и новейшая модификация МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", в рамках репетиции воздушной части Парада Победы вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России пролетели в парадном строю над центром Москвы и Красной площадью.

Впервые в репетиции военного парада приняли участие пара новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА) и пара самолетов МиГ-31К с системой "Кинжал".

Открыли репетицию вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. За ними последовал стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3, затем тройка военно-транспортных Ил-76, три "стратега" Ту-95МС, а следом за ними еще один Ту-160, имитирующий дозаправку в воздухе от Ил-78.

Также в небе столицы можно было увидеть МиГ-29 и Су-30СМ авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи" и штурмовики Су-25, которые традиционно украсили небо над Москвой дымами цвета российского флага.

Кроме того, в репетиции парада приняли участие истребители Су-35, МиГ-29СМТ, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 и бомбардировщики Су-24М.

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