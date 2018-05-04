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04.05.18 11:58
Боеприпасы мощностью 60 кг в тротиловом эквиваленте нашли в тайнике "черных копателей" в Белгородской области
"Тайник, предположительно оборудованный "чёрными копателями", находился в лесополосе вблизи поселка Пушкарное Яковлевского района. Общее содержание взрывчатого вещества составило более 60 кг в тротиловом эквиваленте", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по региону.
В схроне обнаружено 70 единиц боеприпасов различных модификаций: артиллерийские снаряды, гранаты, миномётные и противотанковые мины.
Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне взрывотехниками регионального ГУ МЧС.
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