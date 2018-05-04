Следствие выясняет обстоятельства гибели ребенка под завалами при обрушении стены дома под Тулой

04.05.18 12:06

© РИА Новости. Константин Чалабов

4 мая. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Тульской области начали проверку по факту гибели 12-летнего мальчика при обрушении стены нежилого дома, сообщила "Интерфаксу" в пятницу старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Зинаида Каминская.

"Накануне вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении в Чернском районе стены заброшенного дома, при котором пострадал ребенок. От полученных повреждений он скончался по пути в больницу", - сказала З.Каминская.

По предварительным данным, в селе Ержино Чернского района двое несовершеннолетних братьев разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика.

Ранее сообщалось, что в 21:10 четверга на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение об обрушении части стены в нежилом здании, расположенном в деревне Ержино. На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-69 и оперативная группа Чернского пожарно-спасательного гарнизона.