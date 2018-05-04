|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.05.18 12:06
Следствие выясняет обстоятельства гибели ребенка под завалами при обрушении стены дома под Тулой
"Накануне вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении в Чернском районе стены заброшенного дома, при котором пострадал ребенок. От полученных повреждений он скончался по пути в больницу", - сказала З.Каминская.
По предварительным данным, в селе Ержино Чернского района двое несовершеннолетних братьев разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика.
Ранее сообщалось, что в 21:10 четверга на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение об обрушении части стены в нежилом здании, расположенном в деревне Ержино. На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-69 и оперативная группа Чернского пожарно-спасательного гарнизона.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket