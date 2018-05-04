Репетицию парада в Тюмени перенесли на другой день из-за сильного снегопада

04.05.18 12:29

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 мая. Interfax-Russia.ru - Снегопад, который в пятницу обрушился на Тюмень, стал причиной переноса репетиции парада ко Дню Победы, сообщается на сайте администрации города.

Из-за непогоды репетиция парада, которая должна была состояться в пятницу, перенесена на 6 мая.

В этот день с 18:45 до 21:00 по местному времени будет ограничено движение машин на нескольких улицах в центре города.

Накануне в Тюмени было солнечно и почти безветренно, днем столбик термометра поднимался до +16 градусов, однако в ночь на пятницу резко похолодало до 0-2 градусов, начался дождь, который к полудню сменился сильным снегопадом.