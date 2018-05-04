Движение на столичных улицах перекроют в субботу из-за мотофестиваля

04.05.18 12:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 мая. Interfax-Russia.ru - В связи с проведением 5 мая Московского мотофестиваля ряд улиц города временно закроют для движения транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.

Так, в течение всех суток 5 мая для движения полностью будут закрыты Университетский проспект между одноименной площадью и проспектом Вернадского, Улица Косыгина между проспектами Вернадского и Мичуринским, а также Университетская площадь.

Кроме того, с 06:30 до 11:30 для движения будут закрыты проспект Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца и улица Маши Порываевой, откуда начнется движения мотоколонны.

Затем по мере прохождения колонны с 11:30 будут перекрываться Садовое кольцо от проспекта Академика Сахарова до Фрунзенской набережной (по внешней стороне кольца), Крымский проезд, Фрунзенская набережная, улица Хамовнический Вал, Комсомольский проспект (от Хамовнического Вала до проспекта Вернадского), а также проспект Вернадского на участке до Университетского.