Порядка четверти майской нормы осадков выпадет на Москву в выходные

04.05.18 12:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 мая. Interfax-Russia.ru - В предстоящие субботу и воскресенье в Москве может выпасть около 13 мм дождей, что составляет четверть майской нормы осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в пятницу.

"Под утро субботы ожидается выпадение около 3 мм дождей, которые местами будут сопровождаться грозами. Основные осадки ожидаются в воскресенье, когда может выпасть до 10 мм дождей", - уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в субботу днем воздух прогреется до 23-25 градусов, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, при порывах - 12-17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье похолодает до +11-13 градусов, днем воздух прогреется не выше 18-20 градусов. В ночь на понедельник температура составит 8-10 градусов, днем - 19-21 градус, а осадков уже не ожидается.

По предварительным прогнозам, в ночь на 9 мая похолодает до +2-7 градусов, а днем воздух прогреется до 13-18 градусов. В День Победы при переменной облачности осадков пока не прогнозируют.