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04.05.18 12:45
Порядка четверти майской нормы осадков выпадет на Москву в выходные
"Под утро субботы ожидается выпадение около 3 мм дождей, которые местами будут сопровождаться грозами. Основные осадки ожидаются в воскресенье, когда может выпасть до 10 мм дождей", - уточнил собеседник агентства.
По прогнозам синоптиков, в субботу днем воздух прогреется до 23-25 градусов, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, при порывах - 12-17 метров в секунду.
В ночь на воскресенье похолодает до +11-13 градусов, днем воздух прогреется не выше 18-20 градусов. В ночь на понедельник температура составит 8-10 градусов, днем - 19-21 градус, а осадков уже не ожидается.
По предварительным прогнозам, в ночь на 9 мая похолодает до +2-7 градусов, а днем воздух прогреется до 13-18 градусов. В День Победы при переменной облачности осадков пока не прогнозируют.
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