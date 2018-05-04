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04.05.18 13:17

Налоговики внесли две компании Башкирской лесопромышленной компании в список должников

© РИА Новости. Александр Кондратюк
4 мая. Interfax-Russia.ru - ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" и ООО "Уфимский фанерный комбинат" (УФПК и УФК, дочерние структуры ООО "Башкирская лесопромышленная компания", "БашЛПК") включены в "негативный реестр" Федеральной налоговой службы, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Реестр содержит информацию о юридических лицах, имеющих по состоянию на 1 апреля 2018 года взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1 тыс. рублей.

По данным "СПАРК", в отношении УФПК ведется три исполнительных производства по налоговой задолженности в сумме 39,316 млн рублей, в отношении УФК - одно, по "иной" задолженности без уточнения ее суммы.

Оба башкирских предприятия в настоящее время являются фигурантами дел о банкротстве. Так, на рассмотрении Арбитражного суда Башкирии находятся соответствующе заявление от ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (размер долга УФПК - 14,675 млн рублей, УФК - 12,557 млн рублей).

Ранее сообщалось, что банкротство самого "Башлеса" инициировал Сбербанк, подавший 4 апреля соответствующее заявление в Арбитражный суд Башкирии.

При этом на рассмотрении суда находятся 8 исков Сбербанка о взыскании с лесопромышленного холдинга и входящих в него структур (УФПК, УФК и "БашХольц") по договорам займа в совокупности 798,649 млн рублей. Все иски поданы банком в марте 2018 года.

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