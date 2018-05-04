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04.05.18 13:39
Региональные операторы по обращению с коммунальными отходами определены в Ростовской области - замгубернатора
По его словам, с семью такими операторам уже подписаны соглашения.
"В Ростовской области будут работать восемь региональных операторов - на территории всех межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексах (МЭОК - ИФ). В текущем году начнется строительство четырех отходоперерабатывающих комплексов. Оставшимся четырем будет дан старт в первом квартале 2019 года. Однако все они будут завершены строительством до конца следующего года", - сказал С.Сидаш.
Он также утончил, что в мае начнется строительство МЭОК в Новочеркасске и Красном Сулине, до конца текущего года - в Неклиновском районе Ростовской области.
Один из региональных операторов - ГК "Чистый город" (Волгоградская область) в пятиныцу приступил к строительству отходоперерабатывающего комплекса на территории Волгодонского района. Его мощность составит 1,2 млн куб. метров в год, стоимость - свыше 840 млн рублей.
С.Сидаш также отметил, что общая стоимость строительства полигонов на восьми МЭОК составляет 7,6 млрд рублей. Проекты будут реализованы за счет средств инвесторов.
По его словам, затраты в организацию полигонов также будут включать создание мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций.
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