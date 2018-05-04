Два лидера религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершить теракты уничтожены в Ставропольском крае

04.05.18 13:26

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

4 мая. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о спецоперации в Ставропольском крае, в ходе которой были уничтожены два лидера экстремистской ячейки, намеревавшиеся совершить террористические акты.

"ФСБ России в результате проведения 4 мая в городе Невинномысске Ставропольского края спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два лидера религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Спецслужба сообщает, что в ходе осмотра места происшествия была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, "подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты".

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.