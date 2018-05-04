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04.05.18 13:47
Указанным Лондоном количеством яда можно отравить жителей нескольких кварталов
В ходе брифинга в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что, согласно заявлению А.Узюмджю, количество примененного вещества, "которым якобы были отравлены Скрипали - 50-100 граммов".
"По оценке экспертов, 50-100 граммов химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек", - подчеркнула она.
При этом М.Захарова отметила: российскую сторону заверяют, что "эти два человека не то что выжили, но, по предыдущим сообщениям британских властей, нормально функционируют".
Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что в России "продолжают уделять пристальное внимание ситуации с так называемым "делом Скрипалей".
"Мы проявляем неформальное, но настоящее участие в судьбе российских граждан. Мы практически атакуем британскую сторону - в данном случае это слово более чем уместно - относительно предоставления доступа, либо фактической информации о том, где находятся Скрипали и в каком они сейчас состоянии", - отметила М.Захарова.
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