Указанным Лондоном количеством яда можно отравить жителей нескольких кварталов

04.05.18 13:47

© РИА Новости. Валерий Мельников

4 мая. Interfax-Russia.ru - В МИД РФ поставили под сомнение заявление гендиректора Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю о количестве примененного к Сергею и Юлии Скрипалям химического вещества.

В ходе брифинга в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что, согласно заявлению А.Узюмджю, количество примененного вещества, "которым якобы были отравлены Скрипали - 50-100 граммов".

"По оценке экспертов, 50-100 граммов химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек", - подчеркнула она.

При этом М.Захарова отметила: российскую сторону заверяют, что "эти два человека не то что выжили, но, по предыдущим сообщениям британских властей, нормально функционируют".

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что в России "продолжают уделять пристальное внимание ситуации с так называемым "делом Скрипалей".

"Мы проявляем неформальное, но настоящее участие в судьбе российских граждан. Мы практически атакуем британскую сторону - в данном случае это слово более чем уместно - относительно предоставления доступа, либо фактической информации о том, где находятся Скрипали и в каком они сейчас состоянии", - отметила М.Захарова.