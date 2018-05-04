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04.05.18 14:08

Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно в Черном море

© РИА Новости. Антон Денисов
4 мая. Interfax-Russia.ru - Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) задержано в пятницу в акватории Черного моря за незаконный вылов камбалы, экипаж - 5 украинцев - доставлен в Крым, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике.

"4 мая западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем "Аметист" задержано украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

"Незаконные орудия лова - несколько километров сетей - изъяты, судно и экипаж (5 граждан Украины) доставлены на территорию Крыма для проведения процессуальных действий", - отмечает Погрануправление.

Накануне в Госпогранслужбе Украины пожаловались на то, что начиная с 30 апреля представители РФ ежедневно останавливают для досмотра и идентификации команды следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море невоенные суда.

"Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины", - говорилось в обнародованном в четверг утром сообщении.

При этом некоторые суда проверяют по несколько раз, утверждают в Киеве.

Ситуация в общем для России и Украины Азовском море обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом. Причиной задержания стало нахождение "Норда" в украинских водах Азовского моря.

"Судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь", - говорилось в сообщении Госпогранслужбы Украины .

Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа "Норда" были заведены административные дела, против капитана - уголовное. Украинские правоохранители всячески препятствовали выезду моряков на родину. В Москве эти действия украинских властей были квалифицированы как издевательство над российскими гражданами.

Позднее, в начале апреля Росрыболовством и ФСБ РФ была сформирована оперативная группа для работы в Азовском море. Руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев заявил, что "оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины уже начала действовать на Азовском море".

Также решено было сопровождать российские рыболовные суда, чтобы предотвращать провокации со стороны украинских властей.

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