Авиарейс из Уфы в Москву задерживается более чем на 8 часов из-за позднего прибытия самолета

04.05.18 14:26

© РИА Новости. Вадим Брайдов

4 мая. Interfax-Russia.ru - Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" задержан в международном аэропорту "Уфа" (МАУ) в связи с поздним прибытием воздушного судна, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МАУ в пятницу.

"Рейс "Уральских авиалиний в Москву задерживается на 8 часов 30 минут в связи с поздним прибытием самолета. В настоящее время пассажиры проходят регистрацию, вылет назначен на 15:25 по местному времени (13:25 мск)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вылета из Уфы ожидали в аэропорту 143 пассажира. Все требования федеральных авиационных правил перед ними выполнены. В частности, им предоставили напитки и горячее питание, добавили в пресс-службе.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями "Уральских авиалиний".