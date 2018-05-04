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04.05.18 14:51
Пять трасс Вологодчины перейдут в федеральную собственность до 2026 года
Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по транспорту, которое состоялось в Красноярске.
Как сообщает пресс-служба, в собственность федерации перейдут трассы Лодейное поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок; Крестцы - Окуловка - Боровичи - Устюжна; Нижний Новгород - Шарья - Великий Устюг; Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово, а также автомобильный обход Вологды, последний участок которого должен быть завершен в 2019 году.
Согласно плану, первые две дороги будут переданы в федеральную собственность до 2021 года, а остальные - до 2026 года.
"Передача такого значительного количества объектов в федеральную собственность позволит нам сэкономить колоссальные средства регионального дорожного фонда и направить их на строительство, ремонт и реконструкцию других дорог, реализацию новых инфраструктурных проектов", - цитирует пресс-служба О.Кувшинникова.
Работа по передаче региональных трасс Вологодской области в собственность федерального центра началась в 2014 году. Первым достижением в этом вопросе стала дорога А-119 "Вологда-Медвежьегорск". С тех пор в ремонт и реконструкцию магистрали было вложено более 7 млрд рублей.
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