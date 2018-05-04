Калининградский янтарный комбинат впервые выставит на аукцион сырье для камнерезов и художников

04.05.18 15:51

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Калининградский янтарный комбинат" проведет 30 мая аукцион по продаже янтаря-сырца для камнерезов и художников, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь предприятия Анна Манахова.

"Подобных аукционов мы еще никогда не проводили. Тем самым мы откликнулись на просьбы мастеров высокохудожественной обработки янтаря, которые делают эксклюзивные и уникальные работы", - сказала А.Манахова.

На аукцион будет выставлено 76 лотов общим весом 195,5 кг на общую сумму 7,64 млн рублей. Лоты представлены от 0,5 кг до 50 кг. "Состав лота включает в себя один артикул янтаря. К примеру, янтарь поделочный, ручной сортировки от 20 г до 100 г или 200 г. Есть и камни "черный лак", - пояснила пресс-секретарь.

Она также отметила, что к торгам будут допускаться участники, которые представят в аукционную комиссию справки региональной общественной организации "Калининградская гильдия мастеров янтарных дел" или общероссийской общественной организации "Творческий союз художников России" о подтверждении членства заявителя с указанием номера, времени выдачи и срока действия членского билета.

Форма проведения аукциона будет очная, шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены лота на увеличение стоимости и на понижение стартовой цены, отклонение минимальной цены лота (цена отсечения) при проведении аукциона может составлять не более 15% от начальной стоимости лота.