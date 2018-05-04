Перемены неизбежны: после инаугурации избранного президента правительство РФ ждут перемены
  
Добиться правды: РФ заявила о лжи Великобритании в "деле Скрипалей"
   
Взять восточнее: осуждены 3 фигурантов дела о хищениях на космодроме "Восточный"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
04.05.18 15:51

Калининградский янтарный комбинат впервые выставит на аукцион сырье для камнерезов и художников

© РИА Новости. Игорь Зарембо
4 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Калининградский янтарный комбинат" проведет 30 мая аукцион по продаже янтаря-сырца для камнерезов и художников, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь предприятия Анна Манахова.

"Подобных аукционов мы еще никогда не проводили. Тем самым мы откликнулись на просьбы мастеров высокохудожественной обработки янтаря, которые делают эксклюзивные и уникальные работы", - сказала А.Манахова.

На аукцион будет выставлено 76 лотов общим весом 195,5 кг на общую сумму 7,64 млн рублей. Лоты представлены от 0,5 кг до 50 кг. "Состав лота включает в себя один артикул янтаря. К примеру, янтарь поделочный, ручной сортировки от 20 г до 100 г или 200 г. Есть и камни "черный лак", - пояснила пресс-секретарь.

Она также отметила, что к торгам будут допускаться участники, которые представят в аукционную комиссию справки региональной общественной организации "Калининградская гильдия мастеров янтарных дел" или общероссийской общественной организации "Творческий союз художников России" о подтверждении членства заявителя с указанием номера, времени выдачи и срока действия членского билета.

Форма проведения аукциона будет очная, шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены лота на увеличение стоимости и на понижение стартовой цены, отклонение минимальной цены лота (цена отсечения) при проведении аукциона может составлять не более 15% от начальной стоимости лота.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности
.
  04.05.18 16:01
Весеннее благоустройство Москвы завершено
.
  04.05.18 12:45
Порядка четверти майской нормы осадков выпадет на Москву в выходные
.
  04.05.18 12:34
Движение на столичных улицах перекроют в субботу из-за мотофестиваля
.
  04.05.18 11:39
Репетиция воздушной части парада Победы на Красной площади прошла в Москве
.
  04.05.18 11:27
Строительство "желтой" линии метро до "Внуково" начнется не позднее 2019 года
.
  04.05.18 11:09
Доктор Рошаль удостоен московской премии "Легенды века"
.
  03.05.18 14:39
МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" впервые пролетят над Красной площадью 9 мая
.
  03.05.18 12:34
Человек убит в центре Москвы, идет поиск преступника
.
  03.05.18 12:23
Станцию метро "Внуково" может быть построена в пешей доступности от аэропорта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket