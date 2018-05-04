Весеннее благоустройство Москвы завершено

04.05.18 16:01

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 мая. Interfax-Russia.ru - Работы по весеннему благоустройству Москвы завершены, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на оперативном совещании городского правительства в пятницу.

Как сообщил П.Бирюков, все дороги и дворы промыли концентрированным моющим средством пять раз, плитку на пешеходных зонах и тротуарах - три раза.

По информации заммэра, в городе помыли 63 тыс. 110 дорожных знаков и указателей, 876 тоннелей и мостов, 624 подземных и надземных перехода, 17 памятников.

Текущий дорожный ремонт был выполнен на площади 1 млн кв. метров, уточнил П.Бирюков.