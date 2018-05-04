Полигон "Новоселки" на севере Петербурга планируют рекультивировать к октябрю 2020 года

04.05.18 16:16

© РИА Новости. Антон Денисов

4 мая. Interfax-Russia.ru - Полигон твердых бытовых отходов "Новоселки" в Петербурге планируют рекультивировать до конца 2020 года.

Как следует из материалов госзакупок, заявки на конкурс по рекультивации полигона принимаются до 22 мая, рассмотрение и оценка заявок назначены на 25 мая. Контракт предполагает разработку рабочей документации, устройство дренажа, рекультивацию полигона, устройство дорожной сети на объекте.

Итогом работ должно стать приведение нарушенных земель полигона в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства, а также создание защитного изоляционного слоя террикона, который исключит поступление атмосферных осадков в отходы и образование загрязненного поверхностного стока и фильтрата, что существенно улучшит экологическую обстановку в районе объекта, говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 755 млн 594 тысяч 603 рубля. Завершить работы необходимо не позднее 30 октября 2020 года.

Полигон "Новоселки" расположен в поселке Левашово Выборгского района Петербурга, объект размещается на земельном участке площадью 83,5 га. Объем отвала свалочных масс, складированных в прежние годы на полигоне, по состоянию на сентябрь 2014 года, составлял 16 млн кубометров.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщал президенту РФ Владимиру Путину о прекращении вывоза отходов на эту свалку, на которую жаловались жители северной столицы в ходе "прямой линии". Севернее полигона планируется строительство мусороперерабатывающего завода.