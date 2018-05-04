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04.05.18 16:34
Exxon доработала техсхему Сахалина-1 с учетом замечаний Госкомиссии по заказам
Как сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, об этом его проинформировал президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер в ходе встречи.
По словам главы ведомства, замечания были рабочие и носили технический характер.
Exxon Neftegas раз в два года представляет в Минприроды обновленную техсхему разработки месторождений проекта. Последний обновленный вариант был направлен в ведомство в конце прошлого года. Он до сих пор не утвержден.
Ранее заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов сообщал, что обновленная техсхема разработки "Сахалин-1", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, предполагает общее снижение добычи нефти.
Участниками проекта "Сахалин-1" являются Exxon Neftegaz Ltd. (доля участия 30%), ONGC (20%), НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) (20%) и японская SODECO (30%). В проект входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа. Производство нефти составляет около 8 млн тонн в год.
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