Exxon доработала техсхему Сахалина-1 с учетом замечаний Госкомиссии по заказам

04.05.18 16:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 мая. Interfax-Russia.ru - Exxon Neftegas (оператор проекта "Сахалин-1") доработал технологическую схему разработки месторождений проекта по замечаниям Госкомиссии по запасам (ГКЗ) и повторно представил ее экспертам.

Как сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, об этом его проинформировал президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер в ходе встречи.

По словам главы ведомства, замечания были рабочие и носили технический характер.

Exxon Neftegas раз в два года представляет в Минприроды обновленную техсхему разработки месторождений проекта. Последний обновленный вариант был направлен в ведомство в конце прошлого года. Он до сих пор не утвержден.

Ранее заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов сообщал, что обновленная техсхема разработки "Сахалин-1", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, предполагает общее снижение добычи нефти.

Участниками проекта "Сахалин-1" являются Exxon Neftegaz Ltd. (доля участия 30%), ONGC (20%), НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) (20%) и японская SODECO (30%). В проект входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа. Производство нефти составляет около 8 млн тонн в год.