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04.05.18 16:34
Лесная подстилка горит в горах Крыма, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8
"Не допущено распространение пожара на большую территорию, не допущен переход огня на верховой пожар: деревья не задеты, горит только лесная подстилка. Угрозы населенным пунктам нет, продолжается тушение до полной ликвидации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Информация возгорании в горно-лесной местности в районе села Васильевка (Большая Ялта) поступила около полудня.
"По состоянию на 14:30 мск, вертолет Ми-8 МЧС России выполнил пять сбросов воды. Площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м. Тушение огня (на земле - ИФ) осуществляется как с помощью автоцистерн, так и с помощью ранцевых огнетушителей", - говорится в пресс-релизе чрезвычайного ведомства.
В ликвидации ЧП задействованы полсотни человек, привлечены 11 единиц техники.
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