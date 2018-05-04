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04.05.18 16:34

Лесная подстилка горит в горах Крыма, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8

© РИА Новости. Игорь Агеенко
4 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МЧС в пятницу днем взяли "в кольцо" природный пожар на юге Крыма, площадь которого составляет около трех тысяч квадратных метров.

"Не допущено распространение пожара на большую территорию, не допущен переход огня на верховой пожар: деревья не задеты, горит только лесная подстилка. Угрозы населенным пунктам нет, продолжается тушение до полной ликвидации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Информация возгорании в горно-лесной местности в районе села Васильевка (Большая Ялта) поступила около полудня.

"По состоянию на 14:30 мск, вертолет Ми-8 МЧС России выполнил пять сбросов воды. Площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м. Тушение огня (на земле - ИФ) осуществляется как с помощью автоцистерн, так и с помощью ранцевых огнетушителей", - говорится в пресс-релизе чрезвычайного ведомства.

В ликвидации ЧП задействованы полсотни человек, привлечены 11 единиц техники.

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