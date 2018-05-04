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04.05.18 16:38

Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности

© РИА Новости. Алексей Куденко
4 мая. Interfax-Russia.ru - В результате проведенных в столице проверок по соблюдению требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, крупных кинотеатрах и на других объектах приостановлена деятельность четырех ТЦ и одного рынка.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов на оперативном совещании правительства столицы в пятницу, с 26 марта на этих объектах было выявлено свыше 11 тыс. различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц.

Он уточнил, что до устранения нарушений судом временно приостановлена деятельность торговых центров "Персей" (улица Малая Семеновская, дом 28), "Серебряный дом" (улица Большая Семеновская, дом 16), "Вектор" (Щелковское шоссе, дом 26б), а также Усачевского рынка (улица Усачева, дом 26).

Кроме того, за невыполнение в установленный срок предписаний Госпожнадзора на 90 суток закрыт торговый центр "Щелково" (Щелковское шоссе, дом 100).

Также ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности.

Всего состояние пожарной безопасности проверили в 591 ТРЦ, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах.

И.Денисов добавил, что работа по контролю за соблюдением норм пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан будет продолжена.

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