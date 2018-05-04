Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле пять членов ИГИЛ, готовивших теракты в РФ

04.05.18 16:54

© РИА Новости. Фото ФСБ РФ

4 мая. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании в Ярославле пяти членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) ИГИЛ, планировавших теракты в ряде субъектов РФ, их деятельность координировалась из-за рубежа через мессенджер Telegram.

"ФСБ России 3-4 мая в Ярославле задержаны пять членов террористической ячейки МТО ИГИЛ, планировавших совершение террористических актов на территории ряда субъектов РФ", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера "Телеграм", в том числе из-за рубежа".

В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

"Личности террористов в интересах следствия не разглашаются", - отметили в ЦОС ФСБ.