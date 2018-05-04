Сиреневая аллея маршалов Победы появилась в городе-герое Туле

04.05.18 17:14

© РИА Новости. Константин Чалабов

4 мая. Interfax-Russia.ru - Потомки знаменитых полководцев времен Великой Отечественной войны и известных военных писателей провели в Туле уроки мужества, приуроченные ко Дню Победы, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Очень важно, что именно из уст детей советских полководцев и писателей наши ребята услышат о патриотизме и героизме советского народа. История войны - это память оставшихся в живых участников сражений и их близких. Пока жива память о героях, будет жива страна", - сказала перед проведением уроков заместитель председателя правительства региона Юлия Вепринцева.

В Тульском музее оружия дети знаменитых писателей Алексей Симонов и Валентина Твардовская рассказали школьникам и юнармейцам о том, как писались книги и рассказы о Великой Отечественной войне, ее героях и победителях.

В Тульском суворовском училище дети маршалов Советского Союза Леонида Говорова, Василия Чуйкова, Дмитрия Устинова рассказали суворовцам-десантникам о своих родителях и о том, как они сами, будучи детьми, встретили весну 1945 года, как подписывался акт безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

После уроков мужества на территории училища была высажена аллея из именных сиреней "Сиреневая аллея Маршалов Победы".

Почти 500 тыс. жителей Тульской области участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, около 89 тыс. из них погибли, свыше 90 тыс. пропали без вести, более 3 тыс. умерли в немецких концлагерях. Свыше 170 тыс. жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями. 266 туляков удостоены звания Героя Советского Союза, среди них четверо - дважды герои. 42 воина-туляка стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.

За героический подвиг жителей города Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".