Добиться правды: РФ заявила о лжи Великобритании в "деле Скрипалей"
  
Перемены неизбежны: после инаугурации избранного президента правительство РФ ждут перемены
   
Взять восточнее: осуждены 3 фигурантов дела о хищениях на космодроме "Восточный"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
04.05.18 17:14

Сиреневая аллея маршалов Победы появилась в городе-герое Туле

© РИА Новости. Константин Чалабов
4 мая. Interfax-Russia.ru - Потомки знаменитых полководцев времен Великой Отечественной войны и известных военных писателей провели в Туле уроки мужества, приуроченные ко Дню Победы, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Очень важно, что именно из уст детей советских полководцев и писателей наши ребята услышат о патриотизме и героизме советского народа. История войны - это память оставшихся в живых участников сражений и их близких. Пока жива память о героях, будет жива страна", - сказала перед проведением уроков заместитель председателя правительства региона Юлия Вепринцева.

В Тульском музее оружия дети знаменитых писателей Алексей Симонов и Валентина Твардовская рассказали школьникам и юнармейцам о том, как писались книги и рассказы о Великой Отечественной войне, ее героях и победителях.

В Тульском суворовском училище дети маршалов Советского Союза Леонида Говорова, Василия Чуйкова, Дмитрия Устинова рассказали суворовцам-десантникам о своих родителях и о том, как они сами, будучи детьми, встретили весну 1945 года, как подписывался акт безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

После уроков мужества на территории училища была высажена аллея из именных сиреней "Сиреневая аллея Маршалов Победы".

Почти 500 тыс. жителей Тульской области участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, около 89 тыс. из них погибли, свыше 90 тыс. пропали без вести, более 3 тыс. умерли в немецких концлагерях. Свыше 170 тыс. жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями. 266 туляков удостоены звания Героя Советского Союза, среди них четверо - дважды герои. 42 воина-туляка стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.

За героический подвиг жителей города Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности
.
  04.05.18 16:01
Весеннее благоустройство Москвы завершено
.
  04.05.18 12:45
Порядка четверти майской нормы осадков выпадет на Москву в выходные
.
  04.05.18 12:34
Движение на столичных улицах перекроют в субботу из-за мотофестиваля
.
  04.05.18 11:39
Репетиция воздушной части парада Победы на Красной площади прошла в Москве
.
  04.05.18 11:27
Строительство "желтой" линии метро до "Внуково" начнется не позднее 2019 года
.
  04.05.18 11:09
Доктор Рошаль удостоен московской премии "Легенды века"
.
  03.05.18 14:39
МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" впервые пролетят над Красной площадью 9 мая
.
  03.05.18 12:34
Человек убит в центре Москвы, идет поиск преступника
.
  03.05.18 12:23
Станцию метро "Внуково" может быть построена в пешей доступности от аэропорта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket