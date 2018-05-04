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04.05.18 17:42
В ДТП с микроавтобусом ФСИН и грузовиком в Ленобласти погибли двое осужденных
По данным пресс-службы управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла в 14.50 на 57 км федеральной автодороги А-180 "Нарва".
"Водитель, управляя автомобилем "Дав" с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "Валдай". В результате ДТП водитель автомобиля "Дав" и два пассажира автомобиля "Валдай" скончались на месте до приезда скорой помощи", - сообщается в официальном комментарии управления.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, ДТП с участием ведомственного спецавтомобиля произошло возле деревни Черемыкино.
"По предварительным данным, автомобиль "Валдай", в котором находились четыре сотрудника и пять осужденных, попал в ДТП. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение со спецавтомобилем. После столкновения спецавтомобиль перевернулся. В результате аварии двое осужденных погибли, один получил травму. Сотрудники управления по конвоированию не пострадали.
По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.
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