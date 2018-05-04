В ДТП с микроавтобусом ФСИН и грузовиком в Ленобласти погибли двое осужденных

04.05.18 17:42

© РИА Новости. Валерий Мельников

4 мая. Interfax-Russia.ru - Три человека, в том числе двое осужденных, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом ФСИН, в котором перевозили арестантов.

По данным пресс-службы управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла в 14.50 на 57 км федеральной автодороги А-180 "Нарва".

"Водитель, управляя автомобилем "Дав" с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "Валдай". В результате ДТП водитель автомобиля "Дав" и два пассажира автомобиля "Валдай" скончались на месте до приезда скорой помощи", - сообщается в официальном комментарии управления.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, ДТП с участием ведомственного спецавтомобиля произошло возле деревни Черемыкино.

"По предварительным данным, автомобиль "Валдай", в котором находились четыре сотрудника и пять осужденных, попал в ДТП. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение со спецавтомобилем. После столкновения спецавтомобиль перевернулся. В результате аварии двое осужденных погибли, один получил травму. Сотрудники управления по конвоированию не пострадали.

По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.