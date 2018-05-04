Кандидатура на пост премьера РФ может быть рассмотрена Госдумой 8 мая

04.05.18 17:46

© РИА Новости. Михаил Климентьев

4 мая. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в случае внесения президентом РФ кандидатуры на пост председателя правительства 7 мая Госдума рассмотрит этот кадровый вопрос на ближайшем заседании, которое намечено на 8 мая.

"Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет Госдумы по контролю и регламенту должен подготовить и внести на Совет Думы, запланированный на 15:00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту РФ на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной думы", - сообщил журналистам в пятницу спикер Вячеслав Володин.

Он уточнил, что до рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании пройдут консультации парламентских фракций с кандидатом на должность председателя правительства РФ.

"Предварительно планируем, что 7 мая в 16:00 состоится встреча с "Единой Россией", в 18:00 - с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" - в 10:00 и 12:00 соответственно", - рассказал спикер.

В этом случае пленарное заседание Госдумы, на котором и будет рассматриваться вопрос о даче согласия президенту на утверждение предложенного им кандидата в премьер-министры, начнется в 15:00 8 мая, уточнил В.Володин.

По его словам, "один из возможных вариантов внесения кандидатуры для дачи согласия на назначение председателя правительства РФ - сразу после вступления в свои полномочия президента РФ Владимира Владимировича Путина 7 мая".