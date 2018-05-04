Аллею в память об авиационных техниках высадят под Ярославлем

04.05.18 17:51

© РИА Новости. Евгения Новоженина

4 мая. Interfax-Russia.ru - На аэродроме Левцово под Ярославлем перед Днем Победы появится сосновая аллея в память об авиатехниках, сообщили "Интерфаксу" в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта.

"Покрышкин, Кожедуб и другие советские асы не совершили бы столько подвигов без верных помощников на земле. Ни один боевой вылет не состоялся бы без труда авиатехников. Эту аллею мы посвятим героям, оставшимся в тени великих летчиков - авиационным техникам", - сказал собеседник агентства.

В акции примут участие ветераны и участники молодежных объединений области.

Собеседник агентства отметил, что посадка аллеи пройдет в один день с открытием первого в России памятника авиационному технику "Макарычу" из фильма "В бой идут одни старики".