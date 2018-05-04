Ухудшение обстановки из-за снегопада и заморозков ожидается на автодорогах в Красноярского крае, Тувы и Хакасии

04.05.18 17:53

© РИА Новости. Евгения Новоженина

4 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты предупреждают об ухудшении условий на федеральных автодорогах Р-255 "Сибирь" и Р-257 "Енисей" на территории Красноярского края, а также Тувы и Хакасии, сообщает Федеральное управление автодорог "Енисей".

Причиной ухудшения ситуации станут дождь, снег и минусовые температуры, которые ожидаются 5 и 6 мая на территориях трех регионов.

"Несмотря на весенний период, для работы в неблагоприятных погодных условиях на федеральных автодорогах Р-255 "Сибирь" и Р-257 "Енисей" подготовлено более 100 единиц спецтехники и необходимые запасы противогололедных материалов", - говорится в пресс-релизе.

Ситуацию на участках федеральных трасс, проходящих по Красноярскому краю, республикам Хакасия и Тува, можно будет уточнять в круглосуточном режиме в диспетчерской службе Федерального управления автодорог "Енисей".