Новгородские дорожники восстановили все трассы, размытые в апреле паводком

04.05.18 17:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 мая. Interfax-Russia.ru - Дорожники Новгородской области восстановили движение по всем участкам дорог, размытых в конце апреля паводком, говорится в сообщении на сайте регионального правительства в пятницу.

"В настоящий момент проезд возобновлен по всем 46 участкам", - говорится в информации.

Согласно сведениям правительства, ремонтные работы велись круглосуточно. В них было задействовано около 70 единиц техники.