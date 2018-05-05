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05.05.18 16:04

Чемпионат России по альпинизму впервые проходит в горах Северной Осетии

Фото пресс-службы Минспорта Северной Осетии
5 мая. Interfax-Russia.ru - Команды из 17 регионов России приехали в Северную Осетию для участия в чемпионате России по альпинизму в скальном классе, официальное открытие которого состоится в воскресенье, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального Минспорта.

"Соревнования проходят на левой части скального массива "Кавдоломит" в районе села Балта с участием команд из 17 регионов России - Москвы, Московской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Волгоградской, Воронежской областей, Красноярского и Ставропольского краев, субъектов СКФО и республики Крым", - сообщил сказал представитель ведомства.

По его словам, всего в чемпионате свои навыки продемонстрируют порядка 100 альпинистов. В состав группы будет входить 2 альпиниста, которые выберут маршруты в "Марафоне" и "Связках". Всего проложено 30 маршрутов экстра-класса, самый длинный из которых протяженностью 380 метров.

Выбор маршрута в первый день осуществляется по рейтингу группы, который определится суммой очков участников в скальном классе. Выбор первого маршрута во второй день определится по результатам первого дня. Порядок старта в "Связках" осуществляется по результатам соревнований в "Марафоне".

Результатом групп у мужчин и женщин станет сумма баллов полученных за прохождение всех маршрутов за 16 часов "Марафона" и двух маршрутов в соревнованиях "Связки".

"Чемпионат России по альпинизму проходит в Северной Осетии впервые. Он продлится по 13 мая. Для победителей и призеров чемпионата учрежден призовой фонд", - отметил представитель Минспорта.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ и Северной Осетии, Федерации альпинизма РФ и республики.

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