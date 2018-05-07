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07.05.18 06:23
В Южно-Сахалинске ликвидируют аварию, которая оставила без света несколько микрорайонов
"Сегодня в 5 часов утра специалисты ПАО "Сахалинэнерго" завершили работы на высоковольтной подстанции "Центр" в Южно-Сахалинске. Это позволило восстановить электроснабжение большинства потребителей центральной части областного центра. В настоящее время аварийно-восстановительные бригады энергетиков продолжают ремонт двух кабельных линий электропередачи", - говорится в сообщении.
"Полностью восстановить электроснабжение планируется к 13:00 местного времени", - сообщает пресс-служба.
По ее данным, в воскресенье в 15:00 местного времени под действием автоматических защит отключились несколько линий электропередачи.
"Весна - это всегда сложный период для энергетиков. Весенние подвижки грунта, несанкционированные земляные работы привели к многочисленным повреждением ЛЭП. На каждой из них имеется десяток соединительных муфт, что значительно снижает их надежность", - приводит пресс-служба слова главного инженера филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" Вячеслава Буракова.
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