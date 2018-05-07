В Южно-Сахалинске ликвидируют аварию, которая оставила без света несколько микрорайонов

07.05.18 06:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 мая. Interfax-Russia.ru - Ряд микрорайонов Южно-Сахалинска, включая центр областного центра, в воскресенье днем остались без энергоснабжения из-за нарушений в работе ЛЭП, возобновить подачу электричества планируется к обеду понедельника, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"Сегодня в 5 часов утра специалисты ПАО "Сахалинэнерго" завершили работы на высоковольтной подстанции "Центр" в Южно-Сахалинске. Это позволило восстановить электроснабжение большинства потребителей центральной части областного центра. В настоящее время аварийно-восстановительные бригады энергетиков продолжают ремонт двух кабельных линий электропередачи", - говорится в сообщении.

"Полностью восстановить электроснабжение планируется к 13:00 местного времени", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, в воскресенье в 15:00 местного времени под действием автоматических защит отключились несколько линий электропередачи.

"Весна - это всегда сложный период для энергетиков. Весенние подвижки грунта, несанкционированные земляные работы привели к многочисленным повреждением ЛЭП. На каждой из них имеется десяток соединительных муфт, что значительно снижает их надежность", - приводит пресс-служба слова главного инженера филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" Вячеслава Буракова.