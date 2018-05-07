Туристический кластер сформируют на Сахалине

07.05.18 06:42

© РИА Новости. Лев Устинов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Меморандум о формировании туристического кластера подписали на Сахалине с целью развития туризма и привлечения инвестиций в отрасль, сообщает пресс-служба областного правительства.

По ее данным, меморандум подписали представители регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинского туристско-информационного центра, Спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух", авиакомпании "Аврора" и Сахалинского государственного университета.

"В рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России", - говорится в сообщении.

Данный документ также будет способствовать развитию туризма в регионе и привлечению частных инвестиций в отрасль, считают участники соглашения.

"Туристический кластер - это объединение организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. В своем составе он имеет мелкие и крупные фирмы, постоянно взаимодействуют между собой и располагаются на единой территории в пределах одного региона. Совместная работа ведется как во внутреннем (путешествия внутри страны), так и во внешнем направлении (зарубежные поездки)", - поясняет пресс-служба.

"Кластерный подход, который мы реализуем, - это направление, которое в настоящее время проходит согласование в составе новой Федеральной целевой программы развития туризма в Российской Федерации. Я уверен, что мы и наш регион станет одними из первых, кто на практике применит этот механизм", - цитирует пресс-служба слова областного министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея Буренкова.