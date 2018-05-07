Энергоснабжение Южно-Сахалинска полностью восстановлено после аварии

07.05.18 06:55

© РИА Новости. Руслан Кривобок

7 мая. Interfax-Russia.ru - Энергоснабжение полностью восстановлено в Южно-Сахалинске, где из-за аварии днем в воскресенье обесточенными оказались несколько микрорайонов, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"В понедельник к 11:00 по сахалинскому времени (03:00 мск) ПАО "Сахалинэнерго" полностью восстановило электроснабжение в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

В воскресенье днем сбой в работе кабельных линий привел к повреждению оборудования закрытого распределительного устройства напряжением 6 кВ на подстанции "Центр", что привело к нарушению подачи электроэнергии центральной части города.

Энергетики незамедлительно приступили к работам по восстановлению электроснабжения. В ремонтных работах на высоковольтной подстанции были задействованы десятки специалистов с привлечением специальной техники, отмечает пресс-служба.