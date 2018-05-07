Задержаны подозреваемые в организации сети игорных клубов на территории Хабаровска

07.05.18 07:13

© РИА Новости. Вадим Жернов

7 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция задержала 10 участников организованной группы, создавшей на территории Хабаровска сеть закрытых игорных клубов, принимавших игроков только по рекомендациям, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 10 подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр. В ходе обысков по месту жительства фигурантов и в помещениях игорных клубов изъято более 450 единиц специализированного игорного оборудования, сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений и более 11,6 млн рублей", - сказала И.Волк.

По ее словам, игровые клубы были оборудованы в залах в шести районах Хабаровска.

"В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью спецоборудования, велось постоянное видеонаблюдение. Кроме того, осуществлявшие функции службы безопасности соучастники незаконного бизнеса, некоторое время не допускали потенциальных игроков в игорные заведения, проверяя их рекомендации, место работы и круг общения", - сказала И.Волк.

На основании собранных полицейскими материалов следственным отделом города Хабаровска СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). В отношении пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще пятеро находятся под домашним арестом.