Семь лет на разработку: новые технологии и развитие производства автокомпонентов ожидает господдержка
  
Заявили о причастности: нападение на сотрудников нижегородской полиции взяла на себя ИГИЛ
   
Перемены неизбежны: после инаугурации избранного президента правительство РФ ждут перемены
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
07.05.18 07:13

Задержаны подозреваемые в организации сети игорных клубов на территории Хабаровска

© РИА Новости. Вадим Жернов
7 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция задержала 10 участников организованной группы, создавшей на территории Хабаровска сеть закрытых игорных клубов, принимавших игроков только по рекомендациям, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 10 подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр. В ходе обысков по месту жительства фигурантов и в помещениях игорных клубов изъято более 450 единиц специализированного игорного оборудования, сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений и более 11,6 млн рублей", - сказала И.Волк.

По ее словам, игровые клубы были оборудованы в залах в шести районах Хабаровска.

"В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью спецоборудования, велось постоянное видеонаблюдение. Кроме того, осуществлявшие функции службы безопасности соучастники незаконного бизнеса, некоторое время не допускали потенциальных игроков в игорные заведения, проверяя их рекомендации, место работы и круг общения", - сказала И.Волк.

На основании собранных полицейскими материалов следственным отделом города Хабаровска СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). В отношении пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще пятеро находятся под домашним арестом.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.05.18 14:56
Крупный образовательный комплекс откроется вблизи деревни Столбово Новой Москвы
.
  07.05.18 14:44
Собянин: со дня инаугурации президента РФ начинается отсчет нового политического цикла, ожидания новых больших решений и перемен
.
  07.05.18 09:24
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией президента
.
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности
.
  04.05.18 16:01
Весеннее благоустройство Москвы завершено
.
  04.05.18 12:45
Порядка четверти майской нормы осадков выпадет на Москву в выходные
.
  04.05.18 12:34
Движение на столичных улицах перекроют в субботу из-за мотофестиваля
.
  04.05.18 11:39
Репетиция воздушной части парада Победы на Красной площади прошла в Москве
.
  04.05.18 11:27
Строительство "желтой" линии метро до "Внуково" начнется не позднее 2019 года
.
  04.05.18 11:09
Доктор Рошаль удостоен московской премии "Легенды века"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket