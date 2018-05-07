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07.05.18 07:16
Посевная кампания началась в Новосибирской области
В Тогучинском, Краснозерском, Каргатском, Искитимском, Черепановском и Маслянинском районах к настоящему времени яровой сев проведен на площади 5,2 тыс. га (0,3% от плана), в том числе пшеница посеяна на площади 2,1 тыс. га (0,2% от плана).
Отмечается, что хозяйства в полном объеме обеспечены семенами зерновых культур: имеется 315,8 тыс. тонн семян, их кондиционность составляет 96,6%.
Сельхозпроизводителями приобретено 36,8 тыс. тонн минеральных удобрений. Готовность сельскохозяйственной техники составляет 97%.
Также на полях региона продолжается закрытие влаги.
"Сельхозпроизводителям региона для проведения весенне-полевых работ направлено более 1,8 млрд рублей мер господдержки", - цитирует пресс-служба и.о.министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.
Общая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в Новосибирской области в 2018 году составит 2,4 млн га, в том числе площадь ярового сева - 2 млн га.
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