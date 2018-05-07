Посевная кампания началась в Новосибирской области

07.05.18 07:16

© РИА Новости. Виталий Тимкив

7 мая. Interfax-Russia.ru - Хозяйства в шести районах Новосибирской области приступили к посеву яровых культур, сообщает пресс-служба облправительства.

В Тогучинском, Краснозерском, Каргатском, Искитимском, Черепановском и Маслянинском районах к настоящему времени яровой сев проведен на площади 5,2 тыс. га (0,3% от плана), в том числе пшеница посеяна на площади 2,1 тыс. га (0,2% от плана).

Отмечается, что хозяйства в полном объеме обеспечены семенами зерновых культур: имеется 315,8 тыс. тонн семян, их кондиционность составляет 96,6%.

Сельхозпроизводителями приобретено 36,8 тыс. тонн минеральных удобрений. Готовность сельскохозяйственной техники составляет 97%.

Также на полях региона продолжается закрытие влаги.

"Сельхозпроизводителям региона для проведения весенне-полевых работ направлено более 1,8 млрд рублей мер господдержки", - цитирует пресс-служба и.о.министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

Общая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в Новосибирской области в 2018 году составит 2,4 млн га, в том числе площадь ярового сева - 2 млн га.