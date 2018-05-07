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07.05.18 07:21
Более 17 тыс. га леса потушено за сутки в Забайкалье
Леса горят в в Дульдургинском, Карымском, Хилокском, Кыринском, Нерчинском, Читинском и Каларском районах, угрозы населенным пунктам нет, говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, за сутки потушено 16 лесных пожаров общей площадью более 17 тыс. га, на тушении задействовано 303 человека, 65 единиц техники и два вертолета Ми-8, в режиме ожидания находится самолет-амфибия Бе-200.
По данным космического наблюдения, на труднодоступных землях лесного фонда Каларского района действует очаг возгорания площадью 40 га.
По данному пожару отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.
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