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07.05.18 08:25
Седьмой международный фестиваль искусств "Онего-Классик" открывается в Карелии
Фестиваль откроется концертом "Три века русской духовной музыки".
"В Большом зале Карельской филармонии прозвучат произведения Бортнянского, Чеснокова, Рахманинова, Свиридова, Екимова, Шнитке (...) Центральными событиями концерта обещают стать исполнение увертюры "1812 год" Петра Чайковского и кантаты "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в концерте примут участие симфонический оркестр филармонии под управлением Анатолия Рыбалко, концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры под управлением Сергея Екимова, а также солисты - Михаил Круглов (бас-профундо), Дарья Гаврилова (меццо-сопрано) и Нина Феофанова (виолончель).
Фестиваль "Онего-Классик" продлится до 28 мая и соберет на концертных площадках Карелии звездных представителей самых разных музыкальных жанров - от классики до джаза.
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