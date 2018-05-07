Семь лет на разработку: новые технологии и развитие производства автокомпонентов ожидает господдержка
  
Заявили о причастности: нападение на сотрудников нижегородской полиции взяла на себя ИГИЛ
   
Перемены неизбежны: после инаугурации избранного президента правительство РФ ждут перемены
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
07.05.18 08:25

Седьмой международный фестиваль искусств "Онего-Классик" открывается в Карелии

© РИА Новости. Владимир Вяткин
7 мая. Interfax-Russia.ru - Седьмой международный фестиваль искусств "Онего-Классик" открывается в Карелии в понедельник, сообщает пресс-служба администрации республики.

Фестиваль откроется концертом "Три века русской духовной музыки".

"В Большом зале Карельской филармонии прозвучат произведения Бортнянского, Чеснокова, Рахманинова, Свиридова, Екимова, Шнитке (...) Центральными событиями концерта обещают стать исполнение увертюры "1812 год" Петра Чайковского и кантаты "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в концерте примут участие симфонический оркестр филармонии под управлением Анатолия Рыбалко, концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры под управлением Сергея Екимова, а также солисты - Михаил Круглов (бас-профундо), Дарья Гаврилова (меццо-сопрано) и Нина Феофанова (виолончель).

Фестиваль "Онего-Классик" продлится до 28 мая и соберет на концертных площадках Карелии звездных представителей самых разных музыкальных жанров - от классики до джаза.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.05.18 14:56
Крупный образовательный комплекс откроется вблизи деревни Столбово Новой Москвы
.
  07.05.18 14:44
Собянин: со дня инаугурации президента РФ начинается отсчет нового политического цикла, ожидания новых больших решений и перемен
.
  07.05.18 09:24
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией президента
.
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности
.
  04.05.18 16:01
Весеннее благоустройство Москвы завершено
.
  04.05.18 12:45
Порядка четверти майской нормы осадков выпадет на Москву в выходные
.
  04.05.18 12:34
Движение на столичных улицах перекроют в субботу из-за мотофестиваля
.
  04.05.18 11:39
Репетиция воздушной части парада Победы на Красной площади прошла в Москве
.
  04.05.18 11:27
Строительство "желтой" линии метро до "Внуково" начнется не позднее 2019 года
.
  04.05.18 11:09
Доктор Рошаль удостоен московской премии "Легенды века"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket