Совет по реализации Национальной технологической инициативы создан в Новосибирской области

07.05.18 08:37

© РИА Новости. Алексей Дружинин

7 мая. Interfax-Russia.ru - Совет по вопросам участия в реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) на территории Новосибирской области создан в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Председателем Совета назначен врио вице-губернатора региона Анатолий Соболев. В состав совета вошли представители областного правительства, наукограда Кольцово, мэрии Новосибирска, технопарка новосибирского Академгородка, Агентства стратегических инициатив, медицинского технопарка и других научных, медицинских и технологических организаций.

Отмечается, что Новосибирская область является регионом Национальной технологической инициативы с 2016 года.

В настоящее время уже начата поддержка проектов по направлениям НТИ, ряд заявок по проектам из Новосибирской области уже одобрен. Они касаются, в частности, создания новых материалов и новым систем в автоматике, разработки бортовой вычислительной платформы для помощи водителям.

Многие проекты связаны с высокотехнологичной медициной - разработка программного комплекса для реабилитации людей после инсульта, исследования генов, связанных с онкологическими заболеваниями, диагностики болезней крови и т.д.

Национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.