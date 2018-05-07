|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.05.18 08:37
Совет по реализации Национальной технологической инициативы создан в Новосибирской области
Председателем Совета назначен врио вице-губернатора региона Анатолий Соболев. В состав совета вошли представители областного правительства, наукограда Кольцово, мэрии Новосибирска, технопарка новосибирского Академгородка, Агентства стратегических инициатив, медицинского технопарка и других научных, медицинских и технологических организаций.
Отмечается, что Новосибирская область является регионом Национальной технологической инициативы с 2016 года.
В настоящее время уже начата поддержка проектов по направлениям НТИ, ряд заявок по проектам из Новосибирской области уже одобрен. Они касаются, в частности, создания новых материалов и новым систем в автоматике, разработки бортовой вычислительной платформы для помощи водителям.
Многие проекты связаны с высокотехнологичной медициной - разработка программного комплекса для реабилитации людей после инсульта, исследования генов, связанных с онкологическими заболеваниями, диагностики болезней крови и т.д.
Национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket