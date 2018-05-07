Камеры видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой установят в трех районах Томской области

07.05.18 09:09

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 мая. Interfax-Russia.ru - Первомайский лесхоз в Томской области получит из фонда финансирования непредвиденных расходов 2,8 млн рублей на приобретение и монтаж восьми камер видеонаблюдения системы "Лесной дозор", сообщает пресс-служба обладминистрации в понедельник.

Первомайский лесхоз охватывает Первомайский, Асиновский и Зырянский районы.

"Система "Лесной дозор" предназначена для мониторинга природных пожаров. В режиме реального времени картинка с 18 уже работающих в ряде районов камер передается в региональную диспетчерскую службу департамента лесного хозяйства Томской области и органы МЧС", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что специалисты монтируют видеокамеры на мачтах операторов мобильной связи, которые расположены вблизи населенных пунктов, поэтому "Лесной дозор" позволяет вести мониторинг также в деревнях и селах.

"Работу "Лесного дозора" мы уже проверили в Томском, Кожевниковском и Шегарском районах, и везде система показала надежность и эффективность. Мониторинг позволяет оперативно приступать к тушению природные пожары, минимизировать ущерб для экономики и природы", - цитирует пресс-служба С.Жвачкина.

Глава региона поручил департаменту лесного хозяйства Томской области смонтировать систему в восточных районах до начала июня.

В областном департаменте лесного хозяйства агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что с начала пожароопасного периода в Томской области произошло 12 лесных пожаров на общей площади 117 га. В минувшие выходные горело 26,5 га леса на территориях Первомайского и Верхнекетского районов. В настоящее время лесных пожаров в Томской области нет.