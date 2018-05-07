Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией президента

07.05.18 09:24

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 мая. Interfax-Russia.ru - В связи с проведением в понедельник церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина две улицы в центре столицы будут временно закрыты для движения автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

"Для движения 7 мая перекроют улицу Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также Москворецкую улицу со стороны парка "Зарядье", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, ограничения будут действовать с 09:00 до 15:00.

Инаугурация В.Путина назначена на полдень 7 мая.