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07.05.18 09:32

Инаугурация Путина состоится 7 мая в Большом Кремлевском дворце

© РИА Новости.
7 мая. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет в понедельник в полдень в Большом Кремлевском дворце (БКД). После нее глава государства получает право находиться на этом посту еще 6 лет - до 7 мая 2024 года.

В.Путину церемония инаугурации давно и хорошо знакома, так как он уже трижды избирался в президенты: в 2000, 2004 и 2012 году.

Ожидается, что в этом году церемония не повторит сценарий шестилетней давности, когда проезд победившего на выборах главы государства по пустынным улицам центра Москвы транслировали в прямом эфире. Президент просто перейдет в Большой Кремлевский дворец из своего рабочего кабинета.

"Повторения этого сценария не будет. Тогда проезду из Белого дома в Кремль придавали символический смысл: шесть лет назад Владимир Путин, оставив кресло премьер-министра, занял пост президента. На этот раз победивший глава государства место работы не меняет", - сказал ранее "Интерфаксу" источник во властных структурах.

В 2012 году победивший на выборах президента В.Путин в черном лимузине проследовал в Кремль по Кремлевской набережной и Васильевскому спуску. Этот проезд транслировался в прямом эфире. Тогда многие обратили внимание, что в момент проезда кортежа центр столицы, вопреки обыкновению, был совершенно пуст.

Кроме того, в этом году на инаугурацию приглашено намного больше гостей. Если в 2012 году приглашения получили более двух тысяч человек, то на нынешнюю церемонию придет порядка пяти тысяч.

На предыдущей церемонии инаугурации присутствовали представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, основных религиозных конфессий, иностранные дипломаты, представители общественных организаций и журналисты.

По словам источника, в этом году среди приглашенных будут, в том числе, участники избирательной кампании, волонтеры, работавшие в штабе избранного президента. "Часть гостей сможет воочию наблюдать за парадом президентского полка, который В.Путин примет на Соборной площади Кремля", - отметил источник, добавив, что Соборная площадь для этих целей задействуется впервые.

Как и в 2012 году каждый из приглашенных уже получил памятную медаль из чистого серебра. В этот раз она выглядит несколько скромнее: вместо всего Кремля, на медали выбита только Спасская башня, оборотная сторона осталась прежней - это Герб России с двуглавым орлом.

В остальном, по словам собеседника агентства, инаугурация будет выдержана в рамках протокола. Сценарий церемонии был выработан еще при Борисе Ельцине и с тех пор существенным корректировкам не подвергался. Единственное принципиальное изменение было введено в 2000 году, когда церемония была перенесена из здания Дворца съездов в Большой Кремлевский дворец.

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