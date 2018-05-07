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07.05.18 09:43

Землетрясение произошло на озере Байкал в Бурятии

© РИА Новости. Израиль Озерский
7 мая. Interfax-Russia.ru - Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано на территории Кабанского района Бурятии, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главного управления МЧС.

Землетрясение произошло накануне. "Эпицентр находился в 18,3 км северо-западнее п.Сухая, в акватории оз.Байкал, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, толчки не ощущались", - говорится в сообщении.

Для обследования территории, зданий и социально-значимых объектов были задействованы две рабочие группы, организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов.

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает, что это землетрясение стало пятым за последние три дня в Байкальском регионе.

Согласно оперативным данным, землетрясение было зафиксировано в 21:25 воскресенья по иркутскому времени. Эпицентр находился в точке с координатами 52.68 северной широты 106.95 восточной долготы между самым крупным байкальским островом Ольхон и дельтой реки Селенги.

По данным сейсмологов, энергетический класс толчка - 11,1. В эпицентре ощущалось 5 баллов, в 19 км от него в поселке Сухая (Бурятия) - 4-5 баллов, в 40 км в поселках Черноруд и Еланцы (Иркутская область) - 3-5 балла. В Иркутске - 2-3 балла.

В субботу было зафиксировано два подземных толчка на севере Байкала. Первый произошел в 15:50 по иркутскому времени на берегу озера в месте впадения реки Нижней Ангары. Координаты эпицентра - 55.76 сш 110.20 вд. Энергетический класс - 10,6. Второе землетрясение зарегистрировано в 22:09 в точке с координатами 56,04 сш 113.92 вд в 300 км восточнее северной оконечности Байкала. Энергетический класс - 10,4.

Вечером в пятницу также восточнее Байкала было зарегистрировано еще два подземных толчка энергетическим классом 9,5 и 10,9. Координаты эпицентров - 55.74 сш 112.90 вд и 54.87 сш 111.69 вд соответственно. Оба - на территории малонаселенного Баунтовского района Бурятии.

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