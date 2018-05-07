Фронтовые песни российских композиторов прозвучат на общедоступных концертах в Петербурге

07.05.18 09:54

© РИА Новости. Константин Чалабов

7 мая. Interfax-Russia.ru - В Петербургском театре музыкальной комедии с понедельника начнут проходить общедоступные праздничные концерты, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, концерты состоятся 7,8 и 9 мая. Традиционно в репертуаре театрализованных концертов звучат стихи и фронтовые песни российских композиторов о войне, давно ставшие народными.

"И каждый год коллектив театра старается найти не исполнявшиеся ранее номера из репертуара, когда-то звучавшие со сцены в блокадном городе", - говорится в сообщении.

В 2018 году программу концерта составят вокальные и инструментальные номера из оперетт советских и европейских авторов. Гости услышат "Севастопольский вальс", "Свадьбу в Малиновке", "Веселую вдова", "Баядеру", "Мистера Икс" и "Графиню Марицу" в исполнении ведущих солистов труппы и артистов балета.

В концерте принимают участие: заслуженные артисты России Ольга Лозовая, Светлана Лугова, Александр Байрон, Антон Олейников, лауреат премии "Золотая маска" Иван Корытов, лауреаты Международных конкурсов Мария Елизарова, Оксана Крупнова Анастасия Лошакова, Катажина Мацкевич, Юлия Москаленко, Елизавета Олисова.